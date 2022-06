V Osle padali rekordy, mítingu aj histórie Diamantovej ligy

"Cítim som sa dobre napriek tomu, že to bol hektický deň a každú chvíľu pršalo. Bolo to únavné, ale som šťastný zo svojho výkonu. Dochádzali mi sily v nohách, ale veľmi mi pomohla podpora divákov. Cítim sa dobre pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta," uviedol 22-ročný svetový rekordér a úradujúci olympijský šampión.

Len o tri stotiny sekundy zaostal za svojím sezónnym maximom brazílsky prekážkar Alison dos Santos, ktorý triumfoval v mužských pretekoch na 400 m s časom 47,26 s.

Lepší čas ako bronzový medailista z Tokia zabehol na rovnakej trati v Osle iba Nór Karsten Warholm, ktorý tam vytvoril svetový rekord s časom 46,70 s. Tentoraz však na domácom podujatí chýbal.

"Bol to dobrý čas, ale čakal som lepší. Som však schopný bežať na úrovni 46 sekúnd. Ak by tu bol Warholm, bolo by to určite lepšie. Snažil som sa užiť si každý moment na trati. Milujem to," priznal Dos Santos.



Preteky na 5000 m ovládli bežci a bežkyne z Etiópie. Medzi ženami zvíťazila Dawit Seyaumová s časom 14:25,84 min, za sebou nechala bronzovú medailistku z Tokia Gudaf Tsegayovú aj svetovú rekordérku Letesenbet Gideyovú. Len druhýkrát v histórii dosiahlo sedem bežkýň čas pod 14:35 min a osem sa ich zmestilo do 14:40 min.

V mužských pretekoch triumfoval Kenenisa Bekele za 13:03,51 min, ktorý zdolal dvojnásobného halového majstra sveta Samuela Teferu.

Populárna disciplína 100 m mužov patrila Andremu De Grassemu z Kanady aj pri jeho štvrtej účasti v Osle, olympijský víťaz z Tokia na 200 m zvíťazil na "stovke" s časom 10,05 s.