Majstrom sveta je môj syn, kričal dojatý hlásateľ na štadióne

Šesťdesiatdvaročný Geoff Wightman zažil v Eugene chvíle, aké jemu atletický osud nedoprial. Životný výsledok bývalého popredného britského maratónca (os. rekord 2:13:17 v Berlíne 1991), ktorý sa zosobášil s 12. maratónkyňou z OH 1988 v Soule Susan Toobyovou a v roku 1994 sa im narodili dvojičky Jake a Sam, bolo „len“ 6. miesto na ME 1990 v Splite.

Lenže v druhej polovici mu zjavne došli sily. Pred poslednou desiatou prekážkou sa zdalo, že by mohol zabojovať aspoň o bronz, no napokon dobehol predposledný, zdolal len Estónca Mägiho.

Apropo, Kristjana Čeha čosi spája aj so Slovenskom: v marci 2019 vyhral v Šamoríne súťaž do 23 rokov v Európskom pohári vrhačov a jeho manažér je Alfons Juck.

Ledecká v premiére na MS súťaž nedokončila

Žiaľ, Daniele Ledeckej premiéra na MS, kde sa predstavila ako prvá slovenská prekážkarka na 400 m v histórii, nevyšla. V III. rozbehu sa jej púť skončila predčasne po šiestej prekážke.

„Preteky som rozbehla dobre i rozumne, ale za šiestou prekážkou sa mi zvrtol členok, vyhodilo ma to z rytmu a prebehla som do vonkajšej štvrtej dráhy,“ smútila piata zo Svetovej univerziády 2019. „Veľmi ma mrzí, čo sa stalo. O to viac, že viem, aký výkon napokon stačil na postup do semifinále.“