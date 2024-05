Volko aj Forster dosiahli v Ostrave sezónne maximum, Duplantis útočil na svetový rekord

Švéd Armand Duplantis sa opäť pokúsil zlepšiť vlastný svetový rekord, no trikrát neuspel.

Ján Volko si zabehol sezónne maximum na oboch najkratších šprintoch, na 200 m obsadil 6. priečku. Viktórii Forster sa to isté podarilo na stovke i na 100 m prek.

Počasie sa v závere večerného programu zlepšilo, prvé dva pokusy o rekord nevyzerali nádejne, no tretiemu nechýbalo veľa. Latka však napokon spadla.

Po úspešnom pokuse na 582 cm, už švédsky skokanský fenomén zostal v súťaži sám, 6 metrov prekonal síce až na tretí pokus, no od útoku na svetový rekord ho to neodradilo.

Napriek časovým zlepšeniam nebol Volko so svojím výkonom priveľmi spokojný.

Aj dvojstovku vyhral De Grasse a to v čase 20,09 s. Volkovi patrila šiesta priečka výkonom 20,88, svoje tohtoročné maximum z péteesky v Banskej Bystrici si posunul o 19 stotín sekundy.

"Nedosiahol som na 200 m svetoborný čas, ale aspoň je to pod 21 sekúnd. Je to trochu zadosťučinenie po nie úplne vydarenej stovke. Tam neviem, čo sa stalo.

Nie je to veľký posun a času do majstrovstiev Európy už veľa nezostáva. Nie som si istý, či mi takéto výkony pomôžu dostať sa do Paríža, hoci možno áno.

Nič nesľubujem, s takýmito časmi sa to ani nedá, ale dám do toho všetko.

Treba bojovať, aby som si mohol potom povedať, že som urobil maximum," povedal Volko v rozhovore pre atletika.sk.

