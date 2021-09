Súťažiť bude takmer 7000 pretekárov. Do Košíc neprídu všetci africkí favoriti

Sahajda v roku 2020 chýbal v štartovom poli MMM. Jeho neúčasť, ale aj absenciu afrických favoritov využil Marek Hladík, ktorý sa do listiny víťazov MMM zapísal časom 2:26:08 hod.

"Cítim sa dobre a verím, že to tak bude aj v nedeľu. Som dobre pripravený. Dôležité bude, aké bude počasie, predovšetkým, aby nefúkalo. Chcem bežať podobne ako v nedávnych rokoch," poznamenal Sahajda, ktorému vlani ušla vidina celkového víťazstva.

Ani tentoraz sa na štarte nepredstaví päťciferný počet atlétov: "Počet registrácií sa blíži k 7000, no už asi 400 ľudí využilo možnosť preložiť svoj štart o rok. Ako dôvody uvádzajú zranenia či komplikácie s príchodom," poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Už to mám však za sebou, nič z toho už nezmením a teraz sa teším na návrat na MMM." Vplyvom striktných opatrení bolo v roku 2020 možné privítať na MMM len 200 bežcov, čo je iba zlomok z vyše 10-tisícových štartových listín z nedávnych rokov.

Napokon však nešiel ani tam, keďže dostal koronavírus: "Aj to ľutujem, že som vlani nešiel do Košíc. Vtedy som sa rozhodol pre Poľsko, ale napokon som nešiel ani tam. Minulý rok bol pre mňa strašný.

Potom budú nasledovať ďalšie vlny o 9.10, 9.15 a 9.20. Verím, že všetkých v tomto čase dostaneme na trať. Potom o 9.25 prídu na rad štafety a následne prestávka do 10.20. Po nej sa pokúsime o čo najmasovejší štart polmaratónu v časoch 10.30, 10.35, 10.40, 10.45, 10.50 a 10.55.

V súvislosti s prísnymi opatreniami museli organizátori načasovať štarty jednotlivých disciplín do rôznych vĺn. "Prví pôjdu na trať tradične hendikepovaní a korčuliari o 8.45, resp. 8,46. Elita a najväčšia vlna podľa režimu OTP o 9.00.

"Sme spokojní so zložením favoritov, ale papierové predpoklady nie sú veľmi dôležité. Vnímame veľa problémov na ambasádach i s covid opatreniami, ktoré atlétom komplikujú príchod do Košíc. Zároveň je ich forma kolísavá, keďže viacerí takmer dva roky poriadne nesúťažili.

Ten združuje všetkých, ktorí absolvovali MMM aspoň 25-krát a zatiaľ má 61 riadnych členov. Polák vybehne na trať so symbolickým číslom 45.

"Už nastal čas, keď si to v 72 rokoch užívam. Sústredím sa na zabehnuté kilometre. Teraz mám okolo 386-tisíc km za 50 rokov aktívneho behania. Chcel by som dosiahnuť 400-tisíc. Želám si, aby mi zdravie dovolilo absolvovať 50 košických maratónov, pretože MMM je pre mňa každoročný sviatok číslo jedna," povedal rekordér MMM.

S číslom 20 bude na trati Vladislav Lipovský, ktorý v roku 2001 finišoval na 4. mieste. "Je to už 20 rokov, ale pamätám si na to veľmi dobre. Košický maratón je moja srdcovka, behávam ho od roku 1996. Idem naň, pokiaľ mi to zdravie dovolí. Vždy sa naň rád vraciam," uviedol Lipovský.

Držiteľ slovenského rekordu v behu na 100 km Vladimír Polák (6:58:17 hod) pomôže amatérskym bežcom s ambíciou prísť do cieľa za 4 hodiny. V pozícii tempára, resp. vodiča bude jeho tempo prispôsobené tomuto cieľu.