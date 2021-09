Tóth si nerozmyslel koniec kariéry, pri športe však zostáva

Povedal to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Stále tak platí, že 6. augusta 2021 v japonskom Sappore absolvoval nielen svoju záverečnú päťdesiatku, ale zároveň to bola jeho posledná súťaž.

BRATISLAVA. Ani s odstupom času po OH v Tokiu si slovenský chodec Matej Tóth nerozmyslel zamýšľaný koniec kariéry profesionálneho športovca.

"Rozhodnutie je nemenné, no pri športe naďalej zostanem. Ešte nemôžem konkretizovať, na akom poste budem pôsobiť, ale v každom prípade zostávam v banskobystrickej Dukle a v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Dostal som veľmi konkrétnu ponuku a verím, že na budúci týždeň už bude všetko jasné," povedal Matej Tóth.

"Moje telo je vyšťavené na maximum, videli ste to na olympiáde. Všetci ľudia v mojom okolí to chápu, nenašiel sa nikto, kto by ma prehováral k návratu," hovoril.