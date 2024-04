Má 75 rokov a zabehla ďalší maratón. Ak budem zdravá, zvládnem ich aj šesťsto, povedala

"Dnes to bol 515. maratón. Bolo veľmi teplo, tak sme mali aj hasičské autá, ktoré nás polievali vodou. Bolo to zaujímavé," uviedla pre TASR Seidlová.

"Najbližšie plánujem budúcu sobotu (13. 4.) maratón Košice Furča – furčiansky maratón. Takže to bude 516. Potom budeme mať Tlmačský polmaratón, tak sa budem tomu trochu venovať.

Začiatkom júna pobežím Banskobystrický maratón. Je to nočný maratón, ktorý sa beží večer od šiestej do polnoci. Je to taká rarita," povedala pre TASR.

Ako prezradila, nedávno bola v Toruni (Poľsko) na majstrovstvách Európy veteránov. "Boli halové, ale bol tam aj maratón a bežala tam ešte aj 90-ročná pani.

Tá síce bežala hodinu aj pol za mnou, ale zvládla to pekne. Keď budem zdravá a všetko dobre pôjde, tak 600. maratón ešte zvládnem," dodala pre TASR.