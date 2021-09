Zátopek bol hrdina, ktorý aj zlyhal. Aký je film o ňom?

Aj keď samozrejme musel, vzhľadom na to, do akých čias sa narodil. Ale beh mu pomohol prežiť iný život, než mala väčšina ľudí vo vtedajšej republike. Chcel byť šťastný a dokázal to. To je ta najväčšia ľudská sila,“ opisuje Neužil.

Aby verne stvárnil najslávnejšieho českého bežca, musel logicky sám začať behať a musel sa zlepšiť natoľko, aby zvládal rovnaké tempo, aké behal Zátopek.

„To znamená, že keď bežal na olympiáde v Helsinkách päť kilometrovú trať za 14 minút a 6 sekúnd, každých sto metrov prebehol za 17 sekúnd. Vo filme logicky nebeží herec celých päť alebo desať kilometrov ale 200- až 400-metrové úseky. Trénovali sme práve tieto intervaly v rovnakom tempe ako Zátopek,“ vraví.