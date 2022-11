Najlepší hráč v dejinách? Bol som na dne, vravel Messi, keď mu unikol titul

BRATISLAVA. Futbalové dejiny zažili zopár géniov. Ale nikdy nie dvoch, ktorí by si udržali najvyššiu úroveň tak dlho a zároveň sa navzájom posúvali do stále väčších výšok tak, ako to dokázali Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.

Oboch čaká v Katare s najväčšou pravdepodobnosťou posledný šampionát. A obaja majú zrejme poslednú šancu pridať do bohatej zbierky trofejí a o cenení aj úspech na majstrovstvách sveta vo futbale.

Na absolútnom vrchole sa držia pätnásť rokov. O ich 'neobyčajnosti' sa dlhodobo šíria špekulácie.