S Ramsaym alebo bez? Kto by mohol trénovať slovenskú hokejovú reprezentáciu

BRATISLAVA. Je leto 2017 a Miroslav Šatan, v tom čase ešte len manažér hokejovej reprezentácie, oznamuje meno nového trénera slovenskej reprezentácie. Stal sa ním vtedy 67-ročný Kanaďan Craig Ramsay.

Skúsený tréner s množstvom odohraných a neskôr aj odkoučovaných zápasov v NHL prišiel na Slovensko s vidinou odovzdania know how a zotrvania do roku 2019, keď majstrovstvá sveta hostili Košice a Bratislava.

Teleport v čase.

Je začiatok leta 2023 a Miroslav Šatan je okrem generálneho manažéra reprezentácie, už aj prezident hokejového zväzu a hlavným trénerom reprezentácie je stále Craig Ramsay.