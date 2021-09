Sagana čaká vrchol sezóny, Bratislava hostí svetovú špičku (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan v nedeľu zabojuje o svoj štvrtý titul majstra sveta na MS v cyklistike 2021.

Ak by sa mu to podarilo, stal by sa prvým cyklistom v histórii so štyrmi výhrami na svetovom šampionáte.

Proti však budú viacerí konkurenti, ako napríklad Wout van Aert, Julian Alaphilippe či Tadej Pogačar.

V bratislavskom Čunove sa tiež konajú MS vo vodnom slalome 2021. Slovensko bude mať už tradične množstvo kandidátov na popredné umiestnenia.

V akcii bude aj strieborný medailista v K1 z Tokia Jakub Grigar. Diváci sa však môžu tešiť aj na zaujímavé súboje v mužskom C1 s Matejom Beňušom, Alexandrom Slafkovským a Markom Mirgorodským.