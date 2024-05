Účasť Slovákov na domácich ME atakuje stovku. Ambície na medaily sú veľké

nedeľa 5. mája: ľavá ruka - subjuniori do 15 rokov, juniori do 18 rokov a mladí pretekári do 23 rokov

pondelok 6. mája: pravá ruka - subjuniori do 15 rokov, juniori do 18 rokov a mladí pretekári do 23 rokov

utorok 7. mája: ľavá a pravá ruka - Masters

streda 8. mája: ľavá ruka - parapretláčači

štvrtok 9. mája: pravá ruka - parapretláčači

piatok 10. mája: ľavá ruka - muži a ženy

sobota 11. mája: pravá ruka - muži a ženy