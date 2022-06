Ako kohúti na pieskovisku. Dostanú sa Buček, Kelemen a Regenda do NHL?

Jeho povesť postupne gradovala, keď po účasti v Pekingu zavŕšenej senzačným bronzom zažiaril v play off českej extraligy. V ňom sa stal s deviatimi gólmi najlepším strelcom. „To som bol ako Juraj Slafkovský na olympiáde. Dal som gól aj z bufetu,“ vtipkoval v talk šou Z voleja.

„Keby mi to niekto pred dvoma rokmi povedal, odvetil by som, že je to pekný fór. Progres bol veľmi rýchly. Som na začiatku cesty a viem, že to bude ťažké,“ dodal.

Jeho kvality vyzdvihol aj Oto Haščák: „Je to skvelý chalan s obrovským srdcom. Tvrdo pracuje a je len otázka času, kedy sa presadí aj v AHL alebo NHL.“

Z východu do Česka a za oceán