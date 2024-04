Dvorský túžil reprezentovať, tréneri ho však nechceli skúšať. Môj čas ešte len príde, hovorí

Stále iba osemnásťročný mladík, ktorý uplynulú sezónu strávil v kanadskom tíme Sudbury Wolves z juniorskej Ontario Hockey League (OHL), to uviedol v relácii V športovom SITE.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský rešpektuje rozhodnutie trénerov slovenskej seniorskej reprezentácie, ktorí s ním nerátajú v príprave na májové majstrovstvá sveta do Česka .

"Myslím si, že so systémom by tam nebol problém. Ten sa dá vždy rýchlo naučiť,“ reagovala desiatka vlaňajšieho draftu nováčikov do zámorskej NHL pre agentúru SITA.