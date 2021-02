Trénujú aj s čakanmi a lopatami. Nech vedia, ako sa pracuje, vraví tréner

„Zabralo nám to asi 20-30 minút, chlapci s tým nemali problém. Niektorí ešte chodia do školy, tak nech si zvykajú, ako sa pracuje v robote,“ poznamenal Desiatnik.

„Dali sme sa otestovať večer pred zápasom, bolo to však viac než dvanásť hodín pred jeho začiatkom. Povedali nám, že je to nedostačujúce,“ priblížil tréner Slavoja málovídanú situáciu.

Výnimku pri manuálnej práci nemali ani hráči čiernej pleti, Nigérijčania Kanu a Issa.

„Buď všetci alebo nikto. Chceli sme im ukázať, ako tu fungujú verejnoprospešné práce,“ zasmial sa tréner, ktorý do Trebišova prišiel pred sezónou z neďalekého Vranova nad Topľou.

Ciele: Záchrana a dobrý futbal

Z doterajšieho účinkovania v sezóne majú v Trebišove radosť. Ale zároveň ho nepreceňujú.

„Čo bolo, bolo. Trochu sa z toho môžeme potešiť, ale teraz začína tvrdá robota. Prvá polovica sezóny nám vyšla, ak by to tak bolo aj na jar, budeme radi. Potrebujeme aj šťastie,“ uvedomuje si Ondrej Desiatnik.

Od zóny vypadnutia delia Zemplínčanov v tejto chvíli štyri body. Rovnaký odstup majú od šiesteho Púchova. Prvoradým cieľom však zostáva vyhnutie sa boju o záchranu.

„Zároveň by bolo ideálne hrať dobrý futbal, ale to chce každý. V zápasoch s nožom na krku sa mladým hráčom hrá ťažko. Keď sa nám budú zranenia a najmä Covid vyhýbať, postupnými krokmi by sme to mohli zvládnuť,“ verí 45-ročný rodák z Prešova.

Na jeho mužstvo čaká náročný úvod jari. Začne ju domácim duelom s Dubnicou a v nasledujúcich piatich stretnutiach bude až štyrikrát čeliť tímom z čela tabuľky.