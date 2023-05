Slováci spoznali skupinu pre MS v Česku, v Ostrave sa stretnú s vicemajstrom

Budúcoročný šampionát prebehne od 10. do 26. mája. Slovenská reprezentácia sa v základnej A-skupine pobije o postup okrem USA aj s vicemajstrami z Nemecka, Švédskom, Lotyšskom, Francúzskom, Kazachstanom a nováčikmi z Poľska.

Podľa informácií od organizátorov MS 2024 musia túto rošádu do 14 dní schváliť všetky zainteresované strany.

„Až do posledného zápasu tohtoročného šampionátu sme nevedeli presné zloženie skupín. O tom rozhodol až zápas o zlato. Ako usporiadateľ disponujeme možnosťou jednej zmeny. Prioritou číslo jeden pre nás bolo umiestnenie českého tímu do Prahy a Slovenska do Ostravy.

V tomto smere nám ranking priniesol šťastie. Preto sme sa mohli zamerať na našu druhú prioritu – účasť kanadského tímu v Prahe a zámorského tímu v Ostrave.

Preto bola jednoznačnou záležitosťou výmena Kanady za Spojené štáty. Teraz budeme čakať štrnásť dní na schválenie všetkých zainteresovaných – Rady IIHF, Infrontu a oboch zámorských tímov.

Naše predbežné rokovania s reprezentantmi javorových listov sú také, že ak budú hrať v hlavnom meste, môžeme očakávať príchod hokejových hviezd a využiť tak potenciál aktuálnych svetových šampiónov v pražskej aréne,“ povedal Jan Černý, generálny sekretár Českého zväzu ľadového hokeja.