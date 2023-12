Vlhová sa predstaví hneď po Vianociach. Nadviaže na výhru z nočného slalomu?

Najbližšie sa Vlhová predstaví v Lienzi. Vo štvrtok 28. decembra sa postaví na štart v disciplíne obrovský slalom (1. kolo 10:00, 2. kolo 13:15). V piatok 29. decembra sa pôjde slalom (10:00 a 13:00).

Slovenku namotivovalo víťazstvo pred vianočnými sviatkami, keď v druhom kole dokázala zaútočiť a zdolala Mikaelu Shiffrinovú.

„Veľmi sa teším z tohto víťazstva, pretože sa cítim veľmi dobre, lyžujem skvelo. Ide o to, kto urobí menej chýb a kto dá jazdu lepšie. Je to náročné súperiť s Mikaelou, ale posúvame sa navzájom. Máme za sebou skvelý týždeň a celý môj tím pracoval na 150 percent, všetko sme dali do techniky a lyžovania, aby som znovu nadobudla pocit, ktorý som mala v Levi.