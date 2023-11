Nikde sa jej tak nedarí. Vlhová pridala ďalší triumf v Levi. Pozrite si prehľad všetkých

LEVI. Je to jej najobľúbenejšie miesto vo Svetovom pohári. Petra Vlhová pridala do svojej zbierky už šieste víťazstvo v lyžiarskom stredisku Levi vo Fínsku. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2023/2024 Stalo sa tak v sobotu, keď v slalome zdolala všetky pretekárky a do cieľa prišla s náskokom sekundy a 41 stotín. Pozrite si prehľad všetkých víťazstiev, ktoré má na svojom konte slovenská reprezentantka v Levi.

2017 Prvý Vlhovej triumf v Levi sa zrodil v roku 2017. V celkovom poradí mala náskok pred druhou Mikaelou Shiffrinovou desať stotín sekundy.

Po prvom kole však boli pozície vymenené, Slovenka strácala na Američanku 21 stotín sekundy. "Som veľmi šťastná, je to úžasné. Bolo naozaj ťažké zdolať Mikaelu. Je rýchla silná a o to viac to považujem za veľký deň," povedala v cieli do mikrofónu šťastná víťazka. Bolo to pre ňu tretie víťazstvo v kariére. Svojho prvého soba pomenovala po svojom otcovi Igorovi. VIDEO: 2. kolo Petry Vlhovej v Levi 2017

2020 - sobota V roku 2020 odštartovala Vlhová vo fínskom Levi sériu výhier. V sobotňajšom slalome (21. novembra 2020) bola mimoriadne dominantná. Po prvom kole jej patrila priebežná líderská pozícia s náskokom 15 stotín sekundy. Do druhého kola šla ako posledná pretekárka a na vyjazdenej trati zajazdila najrýchlejšie aj druhé kolo a mohla sa tešiť zo svojho druhého triumfu v Levi.

Pred druhou Shiffrinovou mala v cieli po druhom kole náskok 18 stotín sekundy. "Chcela som využiť tú malú výhodu, že trať druhého kola staval môj tréner. Nebolo to však jednoduché, na štarte snežilo a zjazdovka už bola miestami rozbitá. Chcela som ísť naplno, vlani som tu vypadla, takže sa veľmi teším. Víťazstvo v prvom slalome sezóny je vždy veľmi dôležité," povedala v prvej televíznej reakcii Vlhová. Svojho druhého soba pomenovala po mentálnej koučke Pepi. VIDEO: 2. kolo Petry Vlhovej v Levi 2020 (sobota) + vyjadrenie

2020 - nedeľa Novinkou vo fínskom stredisku v roku 2020 bolo, že sa v ňom jazdili dva slalomy za dva dni. Namotivovanej Vlhovej to pomohlo k ďalšiemu víťazstvu a k spanilej jazde za ziskom veľkého krištáľového glóbusu. Dokázala triumfovať aj v druhom slalome sezóny. Cesta za prvenstvom bola o niečo náročnejšia. Po prvom kole sa musela deliť o priebežnú líderskú pozíciu s Michelle Gisinovou.

V druhom kole však slovenská lyžiarka zabrala a Švajčiarke ušla o 31 stotín sekundy. Veľa jej nechýbalo, aby zajazdila aj najrýchlejší čas v druhom kole, na víťazku Katharinu Liensbergerovú stratila sedem stotín sekundy. "Bolo to skutočne ťažké. Cítila som, že som pod tlakom, chcela som potvrdiť sobotňajšie víťazstvo. To sa mi podarilo. Som šťastná, že som dokázala vydať zo seba maximum, celú svoju energiu. Vyhrať dvakrát v Levi je niečo úžasné," povedala v rozhovore pre Eurosport. Svojho tretieho soba pomenovala po neteri Lujze. VIDEO: 2. kolo Petry Vlhovej v Levi 2020 (nedeľa)

2021 - sobota Vlhová sa vracala do Levi ako dvojnásobná obhajkyňa a najväčšia favoritka na ďalšie dve výhry. Očakávania odbornej verejnosti a aj športových fanúšikov naplnila do bodky. Tretí triumf v rade v Levi získala 20. novembra 2021.

Za sebou opäť nechala Shiffrinovú. Vlhová potvrdila svoju dominanciu. Po prvom kole bola priebežnou líderkou s náskokom jedenásť stotín sekundy pred Američankou. Slovenská lyžiarka ovládla aj druhé kolo a v súčte mala náskok tridsať stotín sekundy. "Hneď, ako som vstala, cítila som sa dobre. Mojím cieľom na strmom svahu bolo ísť na doraz. Na tomto mieste ma to veľmi baví. Je to pre mňa niečo výnimočné a som veľmi šťastná, že som tu opäť zvíťazila, pretože to nebolo ľahké," uviedla Vlhová po pretekoch. Svojmu štvrtému sobovi dala meno po priateľovi Michalovi. VIDEO: 2. kolo Petry Vlhovej v Levi 2021 (sobota)

2021 - nedeľa Svoj jubilejný piaty triumf pridala rodáčka z Liptovského Mikuláša v Levi hneď na druhý deň. Zvíťaziť sa jej podarilo ešte dominantnejším spôsobom ako deň predtým. Opäť bola priebežnou líderkou po prvom kole, náskok pred Shiffrinovou mala osemnásť stotín sekundy. Slovenka však predviedla fantastickú druhú jazdu, ktorá bola takisto najrýchlejšia zo všetkých pretekárok a s celkovým náskokom 47 stotín sekundy pred Američankou pridala piaty triumf. Vtedy sa stala pretekárkou s najviac víťazstvami v Levi. O rok neskôr ju prekonala Shiffrinová.

"Milujem Levi po tomto víkende! Aj keď dnešná trať sa mi až tak nepáčila, bol to veľký boj najmä v druhom kole, ale dala som to. Chcem sa poďakovať trénerovi, tímu aj celej rodine. Bez nich by som tu nestála. Som taká šťastná, že neviem, čo mám povedať," uviedla Vlhová v prvom televíznom rozhovore pre FIS. Svojho piateho soba pomenovala po bratovi Borisovi. VIDEO: 2. kolo Petry Vlhovej v Levi 2021 (nedeľa)

2023 - sobota V roku 2022 sa slovenská lyžiarka síce dostala na pódium, no v oboch prípadoch to bolo pre ňu tretie miesto. Do Levi sa vrátila opäť v roku 2023 a to vo veľkom štýle. Prvé kolo ovládla s náskokom 18 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Duerrovou a 42 stotín pred Shiffrinovou.