ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom (1. kolo, Killington)

Štartové poradie:



1. Federica Brignoneová (ITA)

2. Petra Vlhová (SVK)

3. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

4. Marta Bassinová (ITA)

5. Mikaela Shiffrinová (USA)

6. Sara Hectorová (SWE)

7. Tessa Worleyová (FRA)

8. Valérie Grenierová (CAN)

9. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

10. Coralie Frasseová Sombetová (FRA)

11. Michelle Gisinová (SUI)

12. Ramona Siebenhoferová (AUT)

13. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

14. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

15. Katharina Truppeová (AUT)



16. Katharina Liensbergerová (AUT)

17. Wendy Holdenerová (SUI)

18. Maria Therese Tvibergová (NOR)

19. Ricarda Haaserová (AUT)

20. Ana Buciková (SLO)

21. Paula Moltzanová (USA)

22. Camille Rastová (SUI)

23. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

24. Andrea Ellenbergerová (SUI)

25. Simone Wildová (SUI)

26. Katharina Huberová (AUT)

27. Nina O'Brienová (USA)

28. Franziska Gritschová (AUT)

29. Estelle Alphandová (SWE)

30. Alice Robinsonová (NZL)



31. Elisa Mörzingerová (AUT)

32. Marte Monsenová (NOR)

33. Alexandra Tilleyová (GBR)

34. Lisa Nybergová (SWE)

35. Clara Direzová (FRA)

36. Vivianne Härriová (SUI)

37. Roberta Melesiová (ITA)

38. Zrinka Ljutićová (CRO)

39. Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE)

40. Vanessa Kasperová (SUI)

41. Britt Richardsonová (CAN)

42. Elisabeth Kappaurerová (AUT)

43. Magdalena Eggerová (AUT)

44. Nina Astnerová (AUT)

45. Neja Dvorniková (SLO)

46. Mélanie Meillardová (SUI)

47. Marlene Schmotzová (GER)

48. Sarah Bennettová (CAN)

49. Katie Hensienová (USA)

50. A.J. Hurtová (USA)

51. Piera Hudsonová (NZL)

52. Ava Sunshineová (USA)

53. Allie Resnicková (USA)

54. Jessica Hilzingerová (GER)

55. Aline Daniothová (SUI)

56. Adriana Jelínková (CZE)

57. Cassidy Grayová (CAN)

58. Lara Colturiová (ALB)

59. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

60. Karoline Pichlerová (ITA)

61. Elese Sommerová (CZE)

62. Asa Andová (JPN)

63. Mathilde Nellesová (BEL)