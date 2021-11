Vlhová už dnes nepôjde. Obrovský slalom v americkom Killingtone zrušili

"Sú to moje domáce preteky, rada tu jazdím. Ale dnes je veľmi veterno. No nemyslím si, že je to nebezpečné. Je to ťažký boj s vetrom, ale je to šport pod holým nebom. Som vďačná, že všetci tu v Killingtone tvrdo pracovali na tom, aby sa preteky mohli uskutočniť," uviedla Američanka v cieli.

Neskôr preteky prerušili a následne zrušili pre nepriaznivé poveternostné podmienky a zlú viditeľnosť.