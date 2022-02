Vlhovej reč zapôsobila na ľudí v tíme. Má veľké slovo pretekára, tvrdí Gemza

Ako sa hovorí, posledné kroky k cieľu bývajú najnáročnejšie. A tak to aj bolo. Pre Peťu i celý tím. V Pekingu zasadol aj posledný dielik do jej kariérnej skladačky. Získala olympijskú medailu, navyše zlatú zo slalomu, čo je pre nás ešte akýsi bonus. Aj preto, že má za sebou úspešný slalomový program, ktorý už pred olympiádou vyvrcholil ziskom malého glóbusu. Zlatá medaila je šľahačka na vrchu, ktorá chutí výborne.

So slovenskou lyžiarkou spolupracujete už šesť rokov. A za ten čas ju výborne poznáte. Čo ste o nej zistili v Pekingu?

Potvrdilo sa mi, že aj vo vypätých momentoch sa vie upokojiť. Aj keď to v nej poriadne vrie, dokáže zájsť to, čo sa od nej očakáva. Občas to nevyjde, ale teraz to vyšlo. Potvrdila, že je silná psychicky a že dokáže aj preteky, ktoré nehovorím, že boli prehraté, ale neboli najlepšie rozohrané, zvládnuť, čo potvrdila v celej druhej jazde.

Ako ste ju prežívali?

Po úvodnom kole to neboli príjemné chvíle pre nikoho z tímu. Počas druhej jazdy som bol na pozícii v strede slalomu. Keď išla okolo mňa, nerobil som ani video. Vravím si – kašlem na to a radšej som ju povzbudzoval. Kričal som a aspoň som takto dostal zo seba von adrenalín. Po dojazde do cieľa som si povedal - dobre sme vpredu, ale nebol to extra výrazný náskok. Bolo to na chlp, či to vyjde alebo nie. Potom som nesledoval ani časy ostatných pretekárok. Vedľa mňa stál český tréner, ktorý mi ich hovoril. Pri posledných lyžiarkach som ich chcel vedieť, ale aj nechcel. Boli to ťažké emočné stavy. Bál som sa pozrieť na to, aká je realita.