Vlhová skončila v obrovskom slalome druhá, predbehla ju Hectorová

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kronplatz (Taliansko) Ženy - obrovský slalom, 1.+2. kolo:

1. Sara Hectorová Švédsko 2:03,78 min 2. Petra Vlhová Slovensko + 0,15 s 3. Tessa Worleyová Francúzsko + 0,52 s 4. Federica Brignoneová Taliansko + 0,57 s 5. Mikaela Shiffrinová USA + 0,81 s 6. Thea Louise Stjernesundová Nórsko + 0,92 s

Dvadsaťšesťročná Vlhová si pripísala 54. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. Zároveň vyrovnala svoj najlepší výsledok v obrovskom slalome v tejto sezóne, rovnaké umiestnenie dosiahla aj koncom decembra v rakúskom Lienzi. V prípade víťazstva by sa ako obhajkyňa veľkého glóbusu dostala na čelo celkového poradia Svetového pohára pred Mikaelu Shiffrinovú. Takto za americkou rivalkou zaostáva o sedemnásť bodov.

Priebežné poradia vo Svetovom pohári nájdete na tomto odkaze >>>

Generálku na ZOH Vlhová otvorila so štartovým číslom 1. V slnečných podmienkach išla veľmi dynamicky, plynulo prechádzala z oblúka do oblúka a svoju jazdu vygradovala v klopenej strmine, kde získala najväčší náskok v porovnaní so súperkami. Ako jediná zvládla trať pod minútu. V druhom kole sa väčšina zjazdovky ponorila do tieňa, slnko svietilo len na prostrednú pasáž a na niektorých miestach presvitalo, takže lyžiarky sa mi museli dávať pozor aj na svetelné kontrasty.

Na trati, ktorú postavil Shiffrinovej tréner Mike Day, sa darilo Slovinke Ane Bucikovej, vyšvihla sa o dvadsať priečok na deviate miesto. Worleyová sa posunula o päť pozícii, naopak, Shiffrinová sa po dojazde zaradila až na tretiu priečku a vo výsledkovej listine ešte klesla. Hectorová však zaútočila, išla nesmierne dravo a hoci sa v najnebezpečnejšej časti nevyhla veľkej chybe, ukorigovala ju bez straty rýchlosti a v súčte jej stačila siedma najlepšia druhá jazda. Vlhová sa na všetkých medzičasoch držala na úrovni Hectorovej, no tiež mala v strmom prechode značné problémy a v závere tesne stratila. Dvadsaťdeväťročná Švédka vyhrala už tretí zo šiestich "obrákov" v tomto ročníku, v kariére má na konte štyri triumfy. "Je to neskutočné a prekvapujúce. Nikdy by som si nemyslela, že tu uspejem s takouto chybou. Vždy som mala silu, no teraz jazdím s väčším citom. Po chybe som mala čo robiť, aby som sa zmestila do každej ďalšej bránky," povedala Hectorová. Upevnila si vedenie v hodnotení disciplíny, v ktorom vedie o 95 bodov pred Worleyovou. Tretia je Shiffrinová, Vlhová na štvrtej priečke zaostáva o 131 bodov.



"Popravde, bol to veľký boj. Strmá časť bola veľmi ťažko, svetlo sa často menilo. Bojovala som, robila som aj chyby, ale snažila som sa do toho dať maximum. Napokon je to skvelé druhé miesto," zhodnotila Petra Vlhová pre JOJ Šport. Slovenka mala po úvodnej jazde náskok pred Hectorovou 34 stotín sekundy, napokon o 15 prehrala. "Zamrzí to, pretože pätnásť stotín je prakticky nič. Sara je však veľmi silná. Veľmi sa teším aj z druhého miesta," dodala.