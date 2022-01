ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Kronplatzi (2. kolo)

Poradie po 1. kole:



1. Petra Vlhová (SVK) 59,98 s

2. Sara Hectorová (SWE) +0,34 s

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,59

4. Marta Bassinová (ITA) +0,61

5. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +0,65

6. Federica Brignoneová (ITA) +0,70

7. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +0,74

8. Tessa Worleyová (FRA) +0,82

9. Alice Robinsonová (NZL) +1,10

10. Katharina Truppeová (AUT) +1,46

11. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,50

11. Michelle Gisinová (SUI) +1,50

13. Elisa Mörzingerová (AUT) +1,62

14. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,63

15. Meta Hrovatová (SLO) +1,72

16. Stephanie Brunnerová (AUT) +1,75

17. Katharina Liensbergerová (AUT) +1,89

18. Valérie Grenierová (CAN) +1,94

19. Maria Therese Tvibergová (NOR) +1,98

20. Nina O'Brienová (USA) +2,03

21. Paula Moltzanová (USA) +2,09

22. Camille Rastová (SUI) +2,34

23. Simone Wildová (SUI) +2,39

24. Coralie Frasseová Sombetová (FRA) +2,43

25. Tina Robniková (SLO) +2,45

26. Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) +2,48

27. Andrea Ellenbergerová (SUI) +2,52

28. Andreja Slokarová (SLO) +2,57

29. Ana Buciková (SLO) +2,64

30. Vanessa Kasperová (SUI) +2,76