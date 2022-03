Od šťastia odhodil palicu, ďakoval v nemčine. Nór senzačne vyhral vo Flachau

FLACHAU. Po príchode do cieľa kričal od šťastia a odhodil palicu. Keď vyhral, od radosti sa neudržal na nohách. V rozhovore ďakoval divákom v rakúskom Flachau v nemčine.

Dvadsaťjedenročný McGrath štartoval až so štartovým číslom 21, po prvom kole bol na druhom mieste. Doteraz bol na pódiu len trikrát.

"Ani neviem, čo povedať. Je to bláznivé, bola to cool jazda. Trať bola veľmi ťažká, ale dokázal som to," povedal víťaz pre ORF.