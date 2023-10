Prvých bodov sa nedočkajú. Mužom zrušili obrovský slalom, Žampovi ležali na trati bránky

Posledným pretekárom, ktorý zišiel ľadovec Rettenbach, bol Adam Žampa. Po svojom výkone sa umiestnil na 39. mieste, no súperiť musel s počasím.

Brány sa mu prehýbali a ležali v stope. Žampa mal čo robiť, aby po nich neprešiel. „V prejazde do strmej časti ležali na svahu brány a ja som nevedel, či mám zastaviť alebo ísť ďalej. Ak by som ich prešiel, tak by ma diskvalifikovali," povedal po pretekoch.