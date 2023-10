Žampovci v Söldene: Andreasovi nevyšla stratégia, Adamovi fúkal vietor 110 km/h

Slovenskému reprezentantovi fúkal silný vietor. „Na hrane mi fúkol vietor o rýchlosti 110 km/h. Nie je to málo,“ vysvetlil.

Tridsaťtriročný Adam Žampa prišiel do cieľa na priebežnom nepostupovom 39. mieste. Na vedúceho Marca Schwarza strácal 3,62 sekundy.

Brány sa prehýbali a ležali mu v stope. Žampa mal čo robiť, aby po nich neprešiel. „V prejazde do strmej časti ležali na svahu brány a ja som nevedel, či mám zastaviť alebo ísť ďalej. Ak by som ich prešiel, tak by ma diskvalifikovali.

Musel som redukovať stopu. Išiel som teda do brán neskôr, ale rozhodilo ma to. Fúkalo mi celú strmú časť. Lyžovanie je vonkajší šport a to sa nedá ovplyvniť,“ uviedol starší z bratov Žampovcov po pretekoch.

Vietor nedovolil staršiemu z bratov ísť to, čo mal natrénované. „Štart bol dobrý, ale potom som už nemohol ísť, čo som chcel,“ dodal.