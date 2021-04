Weiss sa vrátil a priblížil Slovan k titulu. Žiline sa vzdialila pohárová Európa

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Zápas hodnotím kvalitatívne veľmi vysoko, oba tímy odviedli na ihrisku kus dobrej roboty. Len takéto zápasy nás môžu posunúť ďalej. Nemyslím si, že Slovan bol jasne lepší, alebo že mal o toľko viac šancí. Už v prvom polčase sme mali po štandardkách plynúcich z pekných akcií viac gólových situácií, no nepodarilo sa nám skórovať. Vlastný gól podkopal naše sebavedomie a pomohol Slovanu. Chlapci aj za stavu 0:2 stále verili a robili všetko pre zvrat. Myslím si, že to z našej strany vyzeralo veľmi dobre, zmenili sme systém, cítili sme sa v ňom dobre, aj mentálna stránka bola výborná. Nemôžem len chváliť, no zápas mal vysokú úroveň. Máloktoré tímy dokážu hrať so Slovanom takú vyrovnanú partiu. Teším sa, že sú v lige takéto zápasy.

Škoda toho kontroverzného gólu v závere, ktorý zase rozhodol o osude stretnutia. Je nám to ľúto, pretože z môjho pohľadu to bola strašne prísna penalta, po ktorú si vyslovene išiel hráč súpera. Chalani si zaslúžia pochvalu a verím, že sa nám to v blízkej budúcnosti vráti."

Darko Milanič, tréner Slovana: "Na úvod poviem, že máme veľmi radi zápasy so Žilinou, ktorá sa v každom momente snaží hrať futbal, rovnako ako aj my. Zápas bol emotívny a mal veľkú kvalitu, opäť priniesol veľa gólov. Za stavu 2:0 sme to mali lepšie manažovať, Žilina sa totiž gólom dostala späť do hry. Po prestávke nám pomohli aj striedajúci hráči, ktorí priniesli oživenie. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene, mali sme o niečo viac vyložených šancí než súper. K víťazstvu viedla tvrdá práca, bojovali sme oň do poslednej sekundy. Veľmi sa z neho tešíme.

Pred zápasom sme sa dostali mimo komfortnej zóny, aj pre vývoj ligy sme dnes potrebovali vyhrať. Vieme, k čomu sme sa priblížili. Vladimír Weiss bol dnes veľmi dôležitý. Hral na inej pozícii než zvyčajne, no viedol si výborne. Teraz je našou a jeho prácou, aby zostal zdravý a získaval minúty na ihrisku."