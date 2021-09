Chára pokračuje v NHL. Vracia sa do tímu, kde kedysi začínal

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom zámorskej NHL New York Islanders.

Štyridsaťštyriročný bek sa tak po 20 rokoch vráti do tímu, ktorý ho draftoval do profiligy.

Islanders si vybrali Cháru v 3. kole z 56. miesta draftu v roku 1996, ich dres obliekal do sezóny 2000/2001.

Následne prestúpil do Ottawy a v roku 2006 do Bostonu, v ktorom hral s C-éčkom na drese až do vlaňajšej sezóny. V nej pôsobil vo Washingtone Capitals.