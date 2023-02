Neuveriteľný posun! Kristoffersen bol po prvom kole šestnásty, nakoniec má zlato

Kristoffersen vybojoval svoj tretí cenný kov na MS, v Are 2019 triumfoval v obrovskom slalome a pred dvoma rokmi v Cortine získal v slalome bronz.

Vedel som, že je na ňom všetko možné. Po 23 pódiových umiesteniach vo Svetovom pohári v slalome sa mi v ňom podarilo vybojovať prvé zlato na svetovom šampionáte - myslím si, že to bol pre mňa dnes ten správny deň," povedal pre ORF 28-ročný Nór.

"Keď som sa dostal v 2. kole do vedenia, nemyslel som si, že to bude stačiť na víťazstvo. Mal som dojem, že som urobil hore príliš veľa chýb, po prekonaní úvodnej strminy som však potom predviedol čistú jazdu.

Ginnis: Nemôžem tomu uveriť

Do dejín sa zapísal Ginnis. Dvadsaťosemročný rodák z Atén sa v dvanástich rokoch presťahoval do Rakúska, kde jeho otec pôsobil ako lyžiarsky inštruktor, v minulosti reprezentoval USA, odkiaľ pochádza jeho manželka.

Po neúspešných výsledkoch sa rozhodol jazdiť za rodnú krajinu. V nedeľu jeho zásluhou získalo Grécko premiérovú medailu nielen na alpských MS, ale aj historicky prvú na šampionátoch vo všetkých zimných olympijských športoch.

"Nemôžem tomu uveriť. Netuším, čo sa to vlastne stalo. Počas jazdy v 2. kole som mal pocit, že to nebude stačiť, snažil som sa bojovať zo všetkých síl. Prvá medaila pre Grécko - to je skrátka splnený sen.

Som šťastný, že som taký hlúpy a že si vôbec neuvedomujem, čo sa mi to vlastne podarilo," tešil sa Ginnis.