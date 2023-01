Výber šéfredaktora: Tittel či Škriniar? A kde sa vzal slovenský hokejový zázrak NL

Športu zdar

Len, čo trochu opadol boom okolo Juraja Slafkovského, hokejoví fanúšikovia z celého sveta upriamili svoju pozornosť na ďalší talent zo Slovenska.

Tento má len štrnásť rokov a na rozdiel od košického rodáka si (s najväčšou pravdepodobnosťou) nikdy nezahrá v NHL.

Bravó Nela!

Pamätáte si ešte, čo ste robili, keď ste mali štrnásť?

Nela Lopušanová je tínedžerka zo Žiliny, ktorej hokejové kúsky v uplynulých dňoch očarili fanúšikov i expertov. Wau, to bola hokejová delikatesa! rozplýval sa komentátor švédskej televízie, keď dievča zo Slovenska šuplo vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov do švédskej bránky "Michigan".