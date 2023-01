Slovensko má 30 rokov. Ako by vyzeral najsilnejší tím v ére samostatnosti?

BRATISLAVA. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, akú by malo Slovensko silu, ak by sa na ihrisku stretli Peter Dubovský v útoku, Marek Hamšík v strede poľa a Milan Škriniar v obrane?

Fanúšik si taký pohľad nikdy neužil a ani neužije. Keď Dubovský v lete 2000 tragicky zahynul, Hamšík mal dvanásť a Škriniar iba päť rokov.

Slovenská republika oslavuje jubileum, tridsať rokov samostatnosti. Tri dekády sa formovala nielen krajina, ale aj slovenský futbalový tím.

Československá reprezentácia pritom patrila medzi posledné spojenia oboch štátov. Až do novembra 1993 hrala kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta. Ak by uspela, na šampionát by prvýkrát postúpila krajina, ktorá neexistuje.