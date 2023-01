Jeho krycie meno je Pajdl, má kratšiu nohu. Trenčanom zarobil na arénu

Brazílsky útočník je príkladom toho, že aj zo slovenskej ligy vedie cesta do najlepšej ligy sveta.

Sportnet prináša druhú časť seriálu o legionároch, ktorí vyrástli na Slovensku a následne zažiarili vo veľkých európskych kluboch.

Krycie meno Pajdl

Je to nevídaný príbeh chlapca, ktorému dal AS Trenčín poslednú šancu. Následne sa dostal do najlepšej ligy sveta a zahral si aj v drese Brazílie.

„V globále môžem povedať, že to bol jeden z našich najlepších obchodov. Jeho krycie meno bolo Pajdl,“ vravel záhadne pre Sportnet generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.