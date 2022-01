Nedovolil mu vyzvať šampióna. Cejudo: Dana White má strach

Máte bojovníkov ako Zombie (Chan Sung Jung), Josh Emmett a Giga (Chikadze) - chlapov, ktorí zápasia trikrát ročne a pracujú na tom, aby sa dostali nahor. Na mieste Cejuda ukončiť kariéru a myslieť si, že môže naskočiť do divízie a vyzvať šampióna je prinajmenšom naivné. Takto to nefunguje,“ prezradil dlhoročný prezident UFC.

„Nechajme moju osobnosť, výstrelky a trashtalk stranou. Som v prvom rade športovec. Bol by som prvým šampiónom troch rozličných váhových kategórií. Podľa mňa to je dosiahnuteľné. Alexander Volkanovski ma vôbec nedesí.

S reakciou na slová Whitea sa Cejudo nezdržoval. V podcaste The Triple C and Schmo Show uviedol, že by sa rád výhrou zapísal do histórie.

Bolo by to iné, ako v prípade legendy UFC

Cejudo spomenul aj to, prečo je tým pravým vyzývateľom o opasok váhy do 66 kilogramov. 34-ročný zápasník odmieta, že by po zisku titulu po vzore legendárneho Georgesa St. Pierra vzápätí ukončil kariéru.

„Mám za sebou úspechy. Zaslúžim si to. Nie je to ako v prípade Georgesa St. Pierra, ktorý hneď ako získal titul, zdrhol. Je to odlišné, pretože ja tam chcem ísť a obhájiť všetky moje opasky do tej doby, ako sa to bude dať.

Je to asi len o tom, že Dana White neverí vlastným zápasníkom. Ak by to tak bolo, tak by mi dovolil s ním zápasiť. Dana White má strach. UFC to nechce,“ zakončil zápasník s profesionálnou bilanciou v MMA šesťnástich výhier a dvoch porážok.