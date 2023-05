Slováci sa pripravujú na Zlatú ligu, tréner im chce vštepiť svoj štýl

Slovenský tím sa začína nanovo budovať a jeho prvý vrchol by mal byť na budúci rok, keď sa začne kvalifikácia o postup na ME 2025.

"Nemáme veľmi fyzický tím, takže sa budeme musieť spoliehať na technickejšiu a taktickú hru. Musíme hrať šikovne a hlavne statočne v dôležitých momentoch.

Musíme byť dôrazní na servise a následne úspešní na bloku a v obrane," povedal o systéme hry, ktorým sa chce prezentovať.

Gevenda je pripravený byť lídrom

Jediný hráč vo výbere, ktorý má v najcennejšom drese viac ako 100 zápasov, je so 106 duelmi Filip Palgut.

"V družstve som najstarší a najskúsenejší. Príprava a samotná Zlatá Európska liga budú síce krátke, ale podľa programu o to intenzívnejšie. Teším sa najmä na zápas v Česku.

V Bulharsku som bol sám bez rodiny, chýbala mi, ale manželka ma na Zlatú Európsku ligu ešte uvoľnila," uviedol pre svf.sk 31-ročný nahrávač.

Osobnú skúsenosť s Vanmedegaelom má zo sezóny 2021/2022 univerzál Filip Gavenda, keď pôsobil v belgickom Roeselare.

Práve on by mal byť spojivo medzi trénerom a tímom: "So Stevenom sme sa o tomto rozprávali ešte telefonicky. Som pripravený na to, aby som plnil v tíme úlohu lídra, ktorá mi z pozície univerzála vyplýva."

VIDEO: Filip Gavenda pred štartom Zlatej Európskej ligy