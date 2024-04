Bratislavčania opäť vyrovnávajú sériu, Myjava si vybojovala bronz v päťsetovej dráme

František Ogurčák, tréner Rieker UJS: "Mrzí ma, že sme prehrali prvý set, lebo sme v ňom mali náskok a pokazili sme si to sami. Ktovie, ako by to dopadlo, ak by sme ho vyhrali, mali sme v ňom šancu. Treba chlapsky priznať, že VKP hral veľmi dobre. Jeho hráči dobre prihrávali a servovali. Gratulujem im k víťazstvu. Dva zápasy sme si pokazili sami, ale ideme ďalej."

Robin Pělucha, tréner VKP FTVŠ UK: "Teším sa, lebo v piatok sme v Komárne prehrali, v sobotu vyhrali. Podobné to bolo aj minulý týždeň v Bratislave. Je to vyrovnaná séria a môj tip je, že o majstrovi sa rozhodne v siedmom zápase."