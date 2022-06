Útočil z druhého poschodia, komplex v Dubaji mal pre seba. Legenda sa lúči

Ten, kto to nevidel, ťažko uverí. Stačí prejsť len pár kilometrov za hranicu a vidieť na akej úrovni je ženský volejbal v Muszyne.

Je to maličké mestečko, menšie ako Sabinov, ktoré bola niekoľkonásobným majstrom. Hoci teraz už výkonnostne pokleslo, desať rokov formovalo silu ženského volejbalu v Poľsku.

V najlepšom volejbalovom veku ste sa rozhodli pre angažmán v Spojených arabských emirátoch. Dva roky ste boli hráčom Al Nasr Dubaj, s ktorým ste získali tamojší titul. Čo vás k tomu viedlo?

Pôsobenie v Poľsku ma naučilo pozerať sa na volejbal úplne inak. Mal som podpísať zmluvu aj na ďalší rok, ale prišla ponuka z arabského sveta.

Ak by to bola Saudská Arábia či Kuvajt, možno by som sa na to pozeral inak. Dubaj je však niečo iné. Finančne to bolo veľmi lákavé. Veľký volejbal som si už skúsil, a tak padlo doma rozhodnutie, že to vyskúšame. Neľutujem to. Určite nie.