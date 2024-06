Paňková do finále v Prahe z prvého miesta, rozjazdy zvládli aj Mirgorodský a Beňuš

Do desaťčlenného mužského finále sa neprebojoval Michal Martikán. Mirgorodský dosiahol v kvalifikácii piaty najrýchlejší čas, keď za jej zvíťazom Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 2,03 sek.

Tretí najrýchlejší čas dosiahla olympijská víťazka z roku 2020 Austrálčanka Jessica Foxová so stratou 1,26. Ako jediná z trojice Sloveniek sa dostala medzi najlepšiu desiatku.

Soňa Stanovská nazbierala šesť trestných sekúnd a obsadila 23. priečku s mankom 14,21 s.

Monika Škáchová zaznamenala jeden dotyk a skončila na 26. pozícii (+14,98). Finále žien bolo na programe od 11.34 h, mužské od 12.11 h.

Program v Prahe ovplyvnila vysoká voda a z rozjázd postupovalo rovno do finále najlepších desať.

Za bežných okolností by boli dve rozjazdy, z ktorých by išlo do semifinále 30 pretekárov.