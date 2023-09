Mirgorodský sa v Španielsku dostal na pódium, Austrálčanka vyhrala napriek 4 trestným sekundám

Dvadsaťštyriročný Mirgorodský postúpil do bojov o zlato ako najlepší Slovák zo šiesteho miesta v semifinále a vo finále svoj výkon ešte vylepšil, keď predviedol čistú jazdu a v cieli bol len o sekundu a jedenásť stotín pomalší ako víťaz Raffaello Ivaldi z Talianska.

Pre juniorského majstra sveta z roku 2016 a majstra Európy z roku 2019 je to vôbec prvá medaila zo Svetového pohára.

ŕpol do poslednej chvíle

Mirgorodský si vďaka tretiemu miesto pripísal 20 bodov do internej olympijskej kvalifikácie, Beňuš získal 17 a Slafkovský deväť bodov.

Tretí slovenský kanoista Alexander Slafkovský predviedol v semifinále čistú jazdu, no stratil 5,51 s a skončil na druhom nepostupovom 12. mieste.

"Bolo to pre mňa veľmi nervózne až do konca, keď som čakal v cieli. Spravil som chybu, ktorá stála nejaký čas a hlavne domáci pretekári Španieli a Francúzi sú veľmi silní, čiže naozaj som tŕpol do poslednej chvíle.

Som veľmi rád, že to vydalo na medailu a ešte radšej, že je to začiatok olympijskej nominácie. Stále je veľa pretekov pred nami, takže dobrý začiatok, ale treba v tom pokračovať.

Dnes som sa cítil celý deň dobre a už keď som sa rozjazďoval som si hovoril, že dnes by to mohlo vyjsť. V oboch jazdách boli menšie chybičky.

V tej prvej veľmi jemný dotyk bránky a vo finálovej som na posledných povodných bránach trochu zastal a to ma možno stálo trochu lepšie umiestnenie, ale ja som spokojný. Medaila sa vždy ráta a ideme ďalej," povedal pre canoe.sk.