Debutanti do semifinále neprešli. Postup si vybojovala trojica zo Slovenska

Medzi kajakárkami sa to podarilo iba Soni Stanovskej, medzi kajakármi uspeli Jakub Grigar a Martin Halčin.

KRAKOV. Zatiaľ tri zo šiestich lodí v akcii si na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove vybojovali postup z kvalifikácie do semifinále.

V kajaku žien v piatkovom 1. kole kvalifikácie sa do elitnej dvadsiatky nedostala ani jedna zo Sloveniek, všetky museli absolvovať opravu. Tá vyšla len Stanovskej, ktorú klasifikovali na tretej priečke, z tejto fázy šlo ďalej len desať pretekárok.

Ďurecovú od postupu delilo 1,12 sekundy a v oprave skončila dvanásta, Haššová obsadila 18. priečku.



Medzi kajakármi sa obaja Slováci kvalifikovali do semifinále hneď z prvej jazdy. Strieborný olympijský medailista z Tokia Grigar bol deviaty a Halčin na 24. pozícii. Do Top 30 sa nedostal Galovič a čakala ho oprava, v ktorej bol na konci druhej desiatky a nedostal sa do semifinále.



Počas víkendu budú v Krakove bojovať v sobotu kajakári a kajakárky, v nedeľu kanoistky a kanoisti.

V sobotu popoludní sa uskutoční aj kvalifikácia v extrémnom slalome, ktorý vyvrcholí v nedeľu vyraďovacími jazdami.