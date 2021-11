ONLINE: Villarreal - Young Boys Bern (Liga majstrov)

Nejistý start hráčů



Na obou stranách jsou bohužel fotbalisté, kteří s největší pravděpodobností kvůli zdravotním potížím do utkání nezasáhnou. Za Villareal to jsou tři mušketýři – Juan Foyth, Gerard Moreno a Serge Aurier.



Marodka Bernu je podstatně větší, naneštěstí čítá rovnou sedm jmen. Bohužel je dost možné, že Jean-Pierre Nsame, Joel Monteiro, Cedric Zesinger, Esteban Petignat, Fabian Lustenberger, David van Ballmoos a Mohamed Camara do utkání nezasáhnou.