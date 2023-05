VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Francúzsko na MS v hokeji 2023

TAMPERE. Pozrite si oficiálny zostrih zo zápasu Fínsko - Francúzsko v rámci skupiny A na MS v hokeji 2023, ktorý sa odohral v Nokia Arena v Tampere

Francúzsko favorita zaskočilo už v úvode, keď skóre otvoril po 64 sekundách zápasu Chakiachvili. Fínsko odpovedalo koncom štvrtej minúty, v druhom polčase sa dostalo dokonca do vedenia.

V záverečnej časti hry sa dostal favorit do dvojgólového vedenia, no dlho mu nevydržalo. Francúzi siahali na bod až do konca, skóre stretnutia však uzavrel strelou do prázdnej bránky Manninen.