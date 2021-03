Strelil Weiss gól roka? Bol to zásah s puncom exkluzivity, kričal komentátor

"Dlho som na to čakal. Som rád, že mi to tam konečne padlo. Teším sa," hodnotil pre Orange Sport.

BRATISLAVA. "Je to veľký kandidát na gól roka vo Fortuna lige," kričal emotívne komentátor Orange Sport Štefan Eisele.

Bol to prvý Weissov gól v tejto ligovej sezóne. Prvý v najvyššej slovenskej súťaži.

"Bola to fantázia," priznal aj tréner Dunajskej Stredy Bernd Storck.

Brankár hostí Martin Jedlička si síce na loptu ešte siahol, ale márne. "Skutočne to bol gól s puncom exkluzivity," doplnil komentátor.

Weissov zápas



"Bol to jeho zápas. Keď tvrdo pracujete, tak prídu aj takéto momenty. Je to pre nás dobrý signál," opisoval tréner Slovana Darko Milanič.



Slovan zdolal v najväčšom hite 22. kola Fortuna ligy Dunajskú Stredu 3:1. Obhajca titulu vedie súťaž už o desať bodov.

V sobotu sa skončila základná časť, súťaž sa teraz rozdelí na dve časti.



Weissovi sa doteraz v drese Slovana strelecky príliš nedarilo. V osemnástich zápasoch dal tri góly. V minulej sezóne skóroval raz v Slovenskom pohári.

Túži po reprezentácii



Slovensko koncom marca trojzápasom na Cypre a doma s Maltou a Ruskom odštartuje kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2022.



"Samozrejme, že by som chcel reprezentovať. Už minule som chcel pomôcť, ale zranenie ma nepustilo. Dávam do toho všetko, hrávam. Verím, že tentoraz chalanom pomôžem," dodal Weiss.

Kým v reprezentácii nastupoval takmer vždy na krídle, v drese Slovana hrá tvorcu hry - pod hrotom.



Zahral si na MS 2010 a tiež na európskom šampionáte 2016. Teraz bojuje o tretí veľký turnaj.

"Viem, aké to je, lebo som to zažil. Spravím všetko pre to, aby som si opäť zahral na šampionáte," uzavrel.