Lakeť v tvári. Hráč Banskej Bystrice skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici

„Prinajmenšom hraničný zákrok. Sloboda to mal ťažké, súpera nemohol vidieť napriek tomu, že bol v držaní puku,“ hovorili komentátori.

Najhoršie zranenie utrpel útočník Banskobystričanov Marek Sloboda, ktorý po údere lakťom do tváre od Kruisa Reddicka zostal ležať na ľade a na striedačku mu museli pomáhať lekári.

TRENČÍN, BANSKÁ BYSTRICA. Play off hokejovej Tipos extraligy sa začalo zostra.

Podľa našich informácií utrpel Sloboda otras mozgu a má zlomený nos.

„Zostáva v trenčianskej nemocnici, kde sa podrobil operácii. Utrpel zranenia oka, podočnicového oblúku a skeletu tváre. Je nepravdepodobné, že sa vráti do play off, pretože tie zranenia sú vážne,“ uviedol pre Sportnet manažér HC 05 Banská Bystrica Andrej Sliacky, podľa ktorého sa v prvom osemfinále hralo mimoriadne tvrdo.

„K vyraďovacím zápasom to patrí, no rozhodcovia boli veľmi benevolentní. Niektoré zákroky na našich boli viac než tvrdé, no Trenčanom vylúčili v celom zápase iba jedného hráča,“ dodal.

Všetko sa to udialo ešte v prvej tretine, Kanaďan nedostal od hlavných rozhodcov Milana Nováka a Petra Stana ani dve minúty.

„Bolo to pre nás doma ťažké. Máme osemročného syna, Marekovho brata. Keď to videl, všetci sme sa rozplakali,“ povedal pre MY otec Mareka Slobodu.