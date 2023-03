VIDEO: Chyba brankára Chovana. Nemalo by sa to stávať, vravel Weiss

V 93. minúte vyrovnal strelou z diaľky Zeki Amdouni. Lopta pred brankárom Adriánom Chovanom skočila, no nešlo o tvrdý pokus.

Pred penaltovým rozstrelom tréner vystriedal Chovana a do brány poslal Martina Trnovského. Slovan však Bazileju podľahol a zo súťaže vypadáva.

"Aďo bol po tých dvoch gólov psychicky unavený. Riskoval som, no nevyšlo to," pre RTVS Šport povedal krátko po zápase tréner Vladimír Weiss.

Na pozápasovej tlačovej konferencii hovoril o chybe brankára. No tím Chovana podľa jeho slov podrží.

"Odrazená lopta, nepozornosť. A strela z 25-tich metrov, ktorú musíme chytiť. Musíme, ale to sme neurobili. To je futbal a za to sme draho, draho zaplatili. Sme sklamaní, moje sklamanie je obrovské," dodal.