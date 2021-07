Mollema vyhral po parádnom sóle, Quintana prišiel o bodkovaný dres

Jazdec tímu Trek-Segafredo zaútočil zhruba 40 km pred cieľom a 183,7 km dlhú trať z Carcassonne do Quillanu zvládol najrýchlejšie za 4:16:16 h.

Pred druhým kopcom Col de Montségur (4,3 km, 8,1%) sa už utvoril štrnásťčlenný únik, do ktorého si nastúpili napríklad Wout Poels, Michael Woods, Patrick Konrad, Bauke Mollema, Sergio Higuita či španielsky majster Omar Fraile.

Jeho konkurenti sa ho snažili stíhať, no tridsaťštyriročný Holanďan mal "dobré nohy" a keď si na vrchol kopca priniesol minútový náskok, bolo zrejmé, že získa etapový vavrín. Čakalo ho totiž už len 17 km, prevažne v zjazde.

V následnom zjazde však spadol a poranil si ľavú ruku. Woods rýchlo naskočil späť na bicykel, ale stálo ho dosť síl než sa vrátil do skupiny.

"Je to úžasné, som nesmierne šťastný. Cítil som sa dobre, tak som si povedal, že to skúsim ďaleko pred cieľom. Veril som si, že dokážem ísť dlho sám. Keď som sa dostal na vrchol posledného stúpanie s minútovým náskokom, tak som vedel, že to môže vyjsť," uviedol Mollema.

Druhý týždeň pretekov ukončí v nedeľu horská etapa s cieľom v Andorre, ktorá ponúka štyri náročné stúpania a patrí medzi najťažšie v programe.

Pelotón zároveň prekoná najvyšší bod 108. ročníka - Port d´Envalira vo výške 2408 metrov nad morom. Trasa povedie z Céretu do Andorry la Vella.

