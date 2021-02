Suárez je na smiech. Tentoraz nehrýzol, ale vymyslel čosi nové

Vo futbale sa tak hovorí kúsku, keď sa hráč chrbtom k bráne súpera zavesí do vzduchu a strieľa akrobaticky ponad hlavu.

Odrazil sa ako gymnasta, na okamih sa zavesil do vzduchu a zakmital nohami. V tej chvíli bol minimálne meter nad zemou.

Francúzsky útočník je expertom na krásne góly. "Videli ste ho dať škaredý gól? On to azda ani nevie," doplnil denník AS.

"Giroudovo majstrovské dielo potrestalo biedne Atlético," napísal do titulku španielsky denník Sport . Pre pandémiu sa nehralo v Španielsku, ale v rumunskej Bukurešti.

V roku 2017 Giroud získal Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól na svete. Loptu poslal do brány akrobaticky pätou.

"Cvičí ako 24-ročný. Je to chlap, ktorý to myslí vážne a je v ňom zmes radosti," skonštatoval tréner Chelsea.

Francúz je so šiestimi gólmi druhým najlepším strelcom Ligy majstrov. V decembri sa zaskvel štyrmi gólmi proti FC Sevilla v jednom zápase.

"Zakaždým je pozitívny a dôležitý faktor pre tím. Bez ohľadu na to, či hrá, alebo naskakuje do hry ako náhradník," chválil ho tréner Tuchel.

"Ak vaše deti prejdú od hryzenia k štípancu, robíte to dobre,“ zavtipkoval si bývalý hráč Chelsea Joe Cole v rozhovore pre BT Sport.

Rozhodca to nikdy neuvidí

„Keď niekoho pohryziem, tak to veľa ľudí znechutí, ale je to relatívne neškodné,“ zľahčoval v minulosti Suárez.

"Je to tak. Je roztomilý, to je to správne slovo," nadviazal s úškrnom na Coleove slová iný legendárny futbalista Rio Ferdinand.

„Rozhodca to nikdy neuvidí, pozerá sa im do tváre, ale skutočná škoda je spôsobená niekde tam dole. Je to ako ulica," pokračoval Ferdinand.



Atlético v utorkovom zápase proti Chelsea ani raz nevystrelilo na bránu a nadviazalo tak na zlú bilanciu španielskych klubov v osemfinále.

Barcelona minulý týždeň doma prehrala s Parížom Saint-Germain 1:4, Sevilla podľahla na domácom trávniku Borusii Dortmund 2:3.