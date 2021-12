ONLINE: VfL Wolfsburg - Lille OSC (Liga majstrov)

Utkání mezi Wolfsburgem a Lille začne ve 21:00 hodin a my budeme samozřejmě u toho, tak si duel nenechte ujít. Myslím si, že se máme na co těšit.

Utkání mezi Wolfsburgem a Lille začne ve 21:00 hodin a my budeme samozřejmě u toho, tak si duel nenechte ujít. Myslím si, že se máme na co těšit.

Lille OSC to má ovšem také ve svých rukách. Francouzský celek má zatím osm bodů a ve skupině je na prvním místě. Pokud dnes francouzský celek neprohraje, tak postoupí do další fáze Ligy mistrů. Lille zatím v pěti zápasech dvakrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a jednou prohrálo, když nestačilo na Salcburk. Uvidíme, co nám dnes hráči Lille předvedou a zda se po závěrečném hvizdu budou radovat.

Lille OSC to má ovšem také ve svých rukách. Francouzský celek má zatím osm bodů a ve skupině je na prvním místě. Pokud dnes francouzský celek neprohraje, tak postoupí do další fáze Ligy mistrů. Lille zatím v pěti zápasech dvakrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a jednou prohrálo, když nestačilo na Salcburk. Uvidíme, co nám dnes hráči Lille předvedou a zda se po závěrečném hvizdu budou radovat.