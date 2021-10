Vďaka nemu dostal pozvánku do UFC, teraz mu bude Dvořák čeliť v zápase

LAS VEGAS. Český bojovník David "The Undertaker" Dvořák sa už oficiálne pripravuje na ďalší zápas v najprestížnejšej svetovej organizácii UFC.

Vo štvrtom dueli pod farbami UFC sa Dvořák vo februári predstaví proti čínskemu bojovníkovi Su Mudaerjimu.

Zhodou okolností to bol práve Mudaerji, vďaka komu sa The Undertaker dostal v marci 2019 do americkej organizácie.

V tom čase sa Mudaerji pred tesne pred zápasom s Brunom Silvom zranil, vďaka čomu získal šancu premiérovo zabojovať v UFC 29-ročný Čech.