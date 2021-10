Monika Chochlíková: Keď som videla, ako rozhodcovia bodujú, bola som v šoku

Prvé tri zápasy som vyhrala jasne, bez jediného zaváhania. Finále bol viac boj s rozhodcami ako so súperkou, takže za mňa je to obrovská spokojnosť, aj keď tesne po finále som to tak nepociťovala a hľadala som, čo som mohla spraviť lepšie.

Hold, taký je perfekcionizmus v športe. Kedysi by som bola rada za akúkoľvek medailu z WAKO a teraz mi je striebro málo. Každopádne je to obrovský úspech.

Taktika bola spraviť si v prvých dvoch kolách dostatočný bodový náskok a v treťom si držať vzdialenosť. Čo by celkom vychádzalo, až na to, že Mexičanke bodovali skoro všetko a mne skoro nič.

Tretie kolo sme museli zmeniť taktiku, a keďže som začala prehrávať, musela som tlačiť. No a to bola chyba, pretože Mexičanka mala výborne nadrilované tipy a side kicky a nevedela som sa dostať ku nej na krátku vzdialenosť. Bodový náskok si tým pádom udržala.

Ubytovanie sme mali skvelé, náš apartmán bol väčší ako byt, kde s Tomášom (Tomáš Tadlánek – tréner a priateľ, pozn. red.) bývame (úsmev). Dva balkóny, kuchyňa, pri mori a kúsok od haly.

No a potom utorok (3. deň) nasledovalo druhé váženie. 3 váhy na 500 zápasníkov! Vyzliekali sme sa tam v radách natisnutí na sebe muži, ženy bez rozdielu a nebolo to veľmi príjemné. O to to bolo nepríjemnejšie, že sme všetci boli vyhladovaní a smädní.

Prišli sme tam o 6:45, 15 minút pred otvorením a odišli sme skoro o ôsmej. Bol to extrém. Dovtedy sme museli nosiť všade rúška, dodržiavať rozostup atď. a zrazu nás šupli do jednej miestnosti ako sardinky.