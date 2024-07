Mladí reprezentanti prekvapili na Európskom pohári. Vybojovali dve pódiové priečky

Vyplával na 16. priečke. Vo dove to vraj bola riadna bitka. No po rýchlom debe sa mu podarilo zachytiť prvú skupinu na cyklistike.

O pár dní bude dokonca reprezentovať Slovensko na juniorských ME v atletike v behu na 800 metrov. V auguste si zase na európskom šampionáte zase oblečie triatlonový dres.

V Tiszaujvárosi príjemne prekvapila aj Diana Dunajská treťou priečkou. „Boli to zaujímavé, no náročné preteky. Plávanie bolo trochu horšie ako som chcela. Na cyklistike som bola v dobrej skupine a v behu mi vyšla stratégia. Nakoniec to vyšlo výborne,“ hodnotila.

„Celkovo najnáročnejšie bolo plávanie. Tam sme sa pred prvou bójkou dosť bili, ale nakoniec všetko vyšlo a bolo to fajn,“ doplnila.

Rovnako ako Ivančík aj Dunajská sa kvalifikovala na juniorské ME v triatlone, ktoré sa budú konať v úvode augusta.