Tatar skóroval v play-off po troch rokoch. Ocenil akciu spoluhráča

V rozhodujúcom siedmom zápase série 1. kola zvýšil na 2:0 v prospech New Jersey, prispel tak k triumfu 4:0 na New Yorkom Rangers, ktorý znamená pre Devils postup do semifinále Východnej konferencie po jedenástich rokoch.

NEW YORK. Tomáš Tatar prvýkrát skóroval v play-off tejto sezóny NHL.

Do kanadského bodovania sa v play-off zapísal prvýkrát od mája 2021 - naposledy získal bod za asistenciu proti Torontu, taktiež v drese Canadiens.

"Urobil to skvele, sekundu som si myslel, že dal gól. Keď som videl, že pokračuje v akcii, snažil som sa nachystať a on mi posunul puk. Bolo to úžasné, odviedol skvelú prácu. Rovnako ako celý tím," povedal Tatar pre klubový web.

Tridsaťdvaročný útočník skóroval v NHL naposledy 11. apríla, keď strelil dva góly v predposlednom zápase základnej časti proti Buffalu (6:2).

"Je to úžasné, toto by na začiatku sezóny nenapadlo nikomu. Máme za sebou dlhú cestu a myslím si, že sme si to zaslúžili. Hrali sme naozaj sebaisto," dodal.

VIDEO: Gól Tomáša Tatara v zápase proti New Yorku Rangers